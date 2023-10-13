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Джеймс Харден — о тренере «Филадельфии» Нике Нёрсе: он очень многогранен. Я его поклонник

Джеймс Харден — о тренере «Филадельфии» Нике Нёрсе: он очень многогранен. Я его поклонник
Джеймс Харден
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден поделился мнением о главном тренере команды Нике Нёрсе, который ранее тренировал «Торонто Рэпторс».

«Отлично. Ник очень многогранен. Он держит близкую связь с игроками. Я немного знаком с ним, ведь он был тренером «Хьюстона» в G-лиге, но, безусловно, с тех пор он стал чемпионом НБА и изменился. Я являюсь его поклонником. Даже беседы с ним в последние несколько недель впечатляют. Он знает, как нужно играть в баскетбол.

Теперь у нас намного больше пространства на паркете. Больше возможностей для всех и просто непредсказуемость самой системы нападения. Он может менять ситуацию на лету, и, если в течении одного, пяти, шести, семи владений что-то идёт не так, он может поменять план и внести коррективы, что очень трудно сделать. Ник очень хорош в этом», – приводит слова Хардена Sixers Wire.

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