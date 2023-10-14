Эл Хорфорд высоко оценил навыки Кристапса Порзингиса в тренировочном лагере «Бостона»

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд рассказал о том, как латвийский бигмен Кристапс Порзингис проявляет себя на тренировках перед стартом регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я чувствую, что он действительно хорошо справляется с работой, уделяет внимание деталям, особенно в обороне. Что касается нас, то мы просим его многое делать, охватить как можно больше моментов. Я уже чувствую, что он может прикрыть мою спину на разных позициях на площадке. Все знают о его атакующем мастерстве, оно великолепно. Мы знаем, что он может многое. К тому же он отлично подсказывает в обороне и защищает корзину.

Думаю, у него действительно хорошие инстинкты. Иногда, когда ты находишься на задней линии, непросто пытаться понять, когда прийти на помощь, когда бросить и тому подобное. Судя по тому, что я видел, ему это даётся довольно легко. Он точно способен помочь нам», — приводит слова Хорфорда официальный сайт «Бостона».

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»: