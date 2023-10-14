Хавьер Паскуаль — о матче с «Астаной»: нужно прогрессировать и избегать таких провалов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

«Желаю всего хорошего «Астане» и благодарю её за эту игру. Думаю, что в этом матче мы очень хорошо играли в защите и нападении на протяжении 32-33 минут, но начало второй и концовка последней четверти стали отрезками, когда мы почти разрушили всё, что делали по ходу этих 32-33 минут.

Сейчас мы — команда, которая играет на взлётах и падениях, и это очень опасно. В конце концов, мы победили, и это хорошо. Команда немного прибавила во всём, но нам нужно прогрессировать и учиться избегать этих провалов, которые у нас были по ходу матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Астану» со счётом 78:69, но в определённые отрезки матча позволял сопернику очень близко приближаться к себе.