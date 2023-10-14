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Лиллард прокомментировал слух о своём отказе от 10 матчей в «Портленде»

Лиллард прокомментировал слух о своём отказе от 10 матчей в «Портленде»
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Звёздный американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард прокомментировал слух, согласно которому он согласился на просьбу руководства «Портленд Трэйл Блэйзерс» пропустить десять последних матчей регулярного чемпионата в минувшем сезоне.

Такое решение помогло бы «Портленду» увеличить свои позиции на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Примечательно, что в качестве официальной причины было названо повреждение икроножной мышцы.

«Я не был травмирован в прошлом сезоне. По правде сказать, этого не было. В начале сезона у меня были проблемы с икрами, но я не был травмирован. Это правда. Я оставался здоровым всё лето. Что есть, то есть», — приводит слова Лилларда издание Sportskeeda.

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