Фото: двухметровый Реджи Миллер встретился с Виктором Вембаньямой

Член Зала славы баскетбола, пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американец Реджи Миллер опубликовал совместную фотографию со звёздным французом Виктором Вембаньямой.

Фото: из личного архива Реджи Миллера

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Отметим, ранее француз выиграл пять индивидуальных наград по итогам прошлого сезона чемпионата Франции по баскетболу. Вембаньяма стал самым ценным игроком чемпионата, лучшим молодым игроком, а также лучшим атакующим, лучшим защищающимся и лучшим блокирующим.

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