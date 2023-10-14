Мартин — о рейтинге игроков НБА: покажите мне 93 игроков, которые лучше Уэстбрука

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кеньон Мартин поделился мнением о рейтинге лучших игроков НБА, составленном ESPN. Игрок «Клипперс» возмутился низкой позицией звёздного игрока Расселла Уэстбрука.

«Покажите мне этих 93 чёртовых игроков НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук. У вас два игрока в списке, которые не сыграли ни одной грёбаной минуты в НБА. Какого чёрта они лучше Расселла? Вы грёбаные идиоты, которые творят полную ерунду», — сказал Мартин в интервью YouTube-каналу Gil's Arena.

С 2023 года Уэстбрук является напарником Мартина по команде из Калифорнии. Напомним, Уэстбрук становился самым ценным игроком НБА в 2017 году, а также участвовал в девяти матчах всех звёзд. Уэстбрук был выбран «Оклахома-Сити Тандер» под четвёртым номером на драфте 2008 года.