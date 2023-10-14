Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков

Брайс Джеймс, cын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сыграл первый матч сезона в юниорском чемпионате Border League. В соперниках его «Нотр-Дама» выступила команда «Дрим Сити».

На видео из социальных сетей чемпионата можно заметить большое количество бросков сверху, а также несколько успешных действий Джеймса-младшего, в том числе меткие результативные передачи и точные трёхочковые.

Border League была основана в 2020 году. Помимо Брайса, у Леброна Джеймса есть ещё один сын, Бронни.

В ночь на 15 октября Леброну Джеймсу придётся встретиться с одним из фаворитов Восточной конференции, командой «Милуоки Бакс». Начало игры назначено на 2:00 мск. Это игра станет первой для «Лейкерс» в розыгрыше НБА сезона-2023/2024.