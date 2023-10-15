Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не выменял Брэдли Била

Журналист Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не выменял Брэдли Била
Комментарии

Известный спортивный обозреватель Зак Лоу рассказал о том, почему «Майами Хит» решили не выменивать защитника Брэдли Била в минувшее межсезонье.

«Из того, что я слышал, «Хит» следующим образом посмотрели на ситуацию: «Мы не думаем, что Брэдли Бил, который старше Тайлера Хирроу на семь лет, лучше него на $ 30 млн, если смотреть наперёд. Обновление того не стоит», — сообщил Лоу в эфире телеканала ESPN.

Бил в итоге перешёл в «Финикс Санз», а Хирроу должен был стать центральной частью по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Майами». «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался не заинтересован в ещё одном молодом атакующем защитнике и обменял Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Майами» — финалист минувшего плей-офф НБА.

Материалы по теме
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рад, что Тайлер Хирроу остался в команде
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android