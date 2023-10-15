Журналист Зак Лоу объяснил, почему «Майами» не выменял Брэдли Била

Известный спортивный обозреватель Зак Лоу рассказал о том, почему «Майами Хит» решили не выменивать защитника Брэдли Била в минувшее межсезонье.

«Из того, что я слышал, «Хит» следующим образом посмотрели на ситуацию: «Мы не думаем, что Брэдли Бил, который старше Тайлера Хирроу на семь лет, лучше него на $ 30 млн, если смотреть наперёд. Обновление того не стоит», — сообщил Лоу в эфире телеканала ESPN.

Бил в итоге перешёл в «Финикс Санз», а Хирроу должен был стать центральной частью по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Майами». «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался не заинтересован в ещё одном молодом атакующем защитнике и обменял Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Майами» — финалист минувшего плей-офф НБА.