Кеньон Мартин — об обмене Хардена: не думаю, что у «Клипперс» есть время на эксперименты

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказал мнение о возможном переходе разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Сделает ли он «Клипперс» лучше? Мне нравится Джеймс, но мы говорим о баскетболе. Не думаю, что у «Клипперс» есть время на эксперименты и азартные игры.

Когда у Хардена начнутся проблемы с «Клипперс»? Джеймс уже это доказал. Он подмешивает «Ментос» в «Кока-Колу». Это вопрос времени перед тем, как Харден что-нибудь натворит. Ведь если кто-то не поцеловал его в задницу, то Джеймс просто перестанет играть», — приводит слова Мартина Fadeaway World.

Напомним, ранее Харден запросил обмен из «Филадельфии» и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Клипперс».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: