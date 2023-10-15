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Кеньон Мартин — об обмене Хардена: не думаю, что у «Клипперс» есть время на эксперименты

Кеньон Мартин — об обмене Хардена: не думаю, что у «Клипперс» есть время на эксперименты
Джеймс Харден
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказал мнение о возможном переходе разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Сделает ли он «Клипперс» лучше? Мне нравится Джеймс, но мы говорим о баскетболе. Не думаю, что у «Клипперс» есть время на эксперименты и азартные игры.

Когда у Хардена начнутся проблемы с «Клипперс»? Джеймс уже это доказал. Он подмешивает «Ментос» в «Кока-Колу». Это вопрос времени перед тем, как Харден что-нибудь натворит. Ведь если кто-то не поцеловал его в задницу, то Джеймс просто перестанет играть», — приводит слова Мартина Fadeaway World.

Напомним, ранее Харден запросил обмен из «Филадельфии» и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Клипперс».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Мотивация для Хардена:
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