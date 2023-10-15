«Было очень тяжело». Порзингис — о пропуске чемпионата мира по баскетболу

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал о том, как ему далось решение пропустить чемпионат мира по баскетболу — 2023.

«Было очень тяжело. В тот день решение принимал не я, а вся команда. Я должен был сказать тренеру, что не смогу играть. Это было очень тяжело.

Моё нынешнее состояние здоровья меня совсем не беспокоит. Медицинский персонал проделал невероятную работ. Я хотел сразу выйти играть, как только приехал в тренировочный лагерь, но они меня удержали. Я послушал их, и все прошло идеально, я готов к тренировочному лагерю и готов к работе», — приводит слова Порзингиса Eurohoops.

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»: