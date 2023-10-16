Ричард Джефферсон предположил, когда Виктор Вембаньяма станет лучшим игроком мира

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги Ричард Джефферсон высказал мнение, что новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма сможет стать лучшим игроком в мире. Как считает Джефферсон, это может случиться примерно через три-четыре года.

«Я не видел игрока, который мог бы сделать 80% того, что может этот парень благодаря своим габаритам и навыкам. Думаю, у него есть шанс стать лучшим игроком мира через три-четыре года», — приводит слова Джефферсона у себя в социальных сетях обозреватель Джош Паредес.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в НБА.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: