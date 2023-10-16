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Виктор Вембаньяма рассказал, в какой роли видит себя на площадке

Виктор Вембаньяма рассказал, в какой роли видит себя на площадке
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и первый выбор на драфте 2023 года Виктор Вембаньяма признался, что может играть на любой позиции.

«На самом деле никаких ограничений нет. Я могу быть разыгрывающим точно так же, как и свингменом. Это не имеет значения», — приводит слова Вембаньямы ESPN US.

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте.

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