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Лиллард: мне будет 38 лет, и я буду двигаться так же хорошо, и точность никуда не денется

Лиллард: мне будет 38 лет, и я буду двигаться так же хорошо, и точность никуда не денется
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Новоиспечённый звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард ответил на критику тех, кто считает, что он не сможет играть на высоком уровне в 38 лет.

«Я не знаю, почему они так думают. Я не живу тяжёлой жизнью. Я не чувствую никаких признаков потери скорости. Я видел, как люди писали, что у меня травмы. В прошлом сезоне я не получал травм. За год до этого я получил травму и выбрал операцию. У меня нет большой истории травм. Есть много парней, которые получали серьёзные травмы несколько раз. Я был здоров всю свою карьеру. Поэтому, когда я вижу такое, я рад, что у меня есть возможность доказать, что они неправы.

Мне будет 38 лет, и я буду двигаться так же хорошо, как и сейчас. Я обещаю вам. И точность бросков никуда не денется», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.

Напомним, 33-летний Лиллард в межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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