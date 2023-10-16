Саша Обрадович рассказал, когда Кемба Уокер может дебютировать за «Монако»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович высказался о новичке команды Кембе Уокере, которому ещё предстоит дебютировать за новый клуб.

«Мы всё ещё взвешиваем все детали. Он находится на этапе подготовки. Он работал индивидуально, но потом начал тренироваться с командой, и теперь мы размышляем, где и когда ему лучше всего сыграть.

Уокер не зарегистрирован для игры во французской лиге из-за ограниченного количества мест в заявке, поэтому вопрос остаётся открытым. Наше внимание в первую очередь сосредоточено на определении того, как его оптимально задействовать в Евролиге. Выступление исключительно в Евролиге приносит проблемы любому игроку.

Я никогда не видел лучшего человека, профессионала и такого фаната баскетбола с такой замечательной карьерой. Он феноменален, и я верю в его потенциальный вклад. Его поведение и уровень понимания просто на высшем уровне. Нет и речи о высокомерии, мультимиллионерах и так далее. Он ведёт себя как игрок колледжа, очень добр и осуждает высокомерие», — приводит слова Обрадовича Basket News.