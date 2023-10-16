Руди Фернандес вернулся в состав «Реала» и сыграет с «Жальгирисом»

Форвард мадридского «Реала» Руди Фернандес перестал испытывать дискомфорт в районе голеностопа и сможет принять участие в матче 3-го тура Евролиги с литовским «Жальгирисом», который пройдёт в Мадриде 17 октября.

«Мы все здесь, кроме Альберто Абальде, у которого дискомфорт в районе икры, и Карлоса Алосена, который всё ещё находится в процессе восстановления. Все остальные готовы к игре», — приводит слова главного тренера мадридского клуба Чуса Матео Basket News.

Ранее Фернандес пропустил победный для «Реала» выездной матч 2-го тура с турецким «Анадолу Эфес» (103:80).

Напомним, мадридский «Реал» является действующим победителем Евролиги. В финале прошлого сезона испанский клуб переиграл греческий «Олимпиакос» (79:78).

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