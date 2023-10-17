«Клипперс» ищет в других командах активы для улучшения предложения по Джеймсу Хардену

«Лос-Анджелес Клипперс» продолжает искать варианты обмена звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Клипперс» продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение «Сиксерс» по обмену Хардена.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

Считается, что «Клипперс» являются одной из тех команд, переход в которые интересен самому Хардену.

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.