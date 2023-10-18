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Боб Майерс отреагировал на отсутствие продвижения в переговорах по продлению Клэя Томпсона

Боб Майерс отреагировал на отсутствие продвижения в переговорах по продлению Клэя Томпсона
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз», ныне телевизионный эксперт Боб Майерс высказался по поводу последних новостей, связанных с продлением контракта между «Голден Стэйт» и звёздным атакующим защитником Клэем Томпсоном.

«Ну, во-первых, именно поэтому я и ушёл [из «Голден Стэйт»]. Это не так просто — это деньги и годы. Вот почему мне было тяжело, потому что вы налаживаете отношения с этими людьми. Особенно, если вы с ними преуспели и этот костяк вместе уже 12 лет, а это сейчас редкость», — заявил Майерс во время эфира на телеканале ESPN.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что есть высокая вероятность того, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов, так как переговоры между баскетболистом и калифорнийским клубом не продвигаются.

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