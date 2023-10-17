Стало известно, сыграет ли Никола Йокич на Олимпиаде в Париже

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это подтвердил глава национального олимпийского комитета Сербии Божидар Малкович.

«У нас не было ни Николы Йокича, ни Василия Мичича, ни Николы Калинича [на чемпионате мира]. В Париже будут все, включая Йокича. Парижские игры будут праздником, и я уверен, что сербский спорт будет иметь большое количество участников», — приводит слова Малковича AS.

В настоящий момент Йокичу 28 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: