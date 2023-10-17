Звезда НБА Девин Букер встретился с Майклом Фелпсом

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с прославленным американским пловцом, 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира Майклом Фелпсом. Оба сыграли в гольф.

Фото: Из личного архива Девина Букера

Отметим, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Букер провёл за «Финикс» 64 матча, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,8 передачи.

Майкл Фелпс является олимпийским рекордсменом по количеству выигранных медалей. На его счету 28 медалей, среди которых 23 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:

Ранее Девин высказался об игре разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скута Хендерсона.