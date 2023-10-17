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Звезда НБА Девин Букер встретился с Майклом Фелпсом

Звезда НБА Девин Букер встретился с Майклом Фелпсом
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с прославленным американским пловцом, 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира Майклом Фелпсом. Оба сыграли в гольф.

Фото: Из личного архива Девина Букера

Отметим, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Букер провёл за «Финикс» 64 матча, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,8 передачи.

Майкл Фелпс является олимпийским рекордсменом по количеству выигранных медалей. На его счету 28 медалей, среди которых 23 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:

Ранее Девин высказался об игре разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скута Хендерсона.

Слова Букера о Хендерсоне:
Девин Букер — о Скуте Хендерсоне: он будет очень хорош, его атлетизм просто зашкаливает
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