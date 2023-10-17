Остин Ривз: ожидания от моей игры со стороны Леброна и остальных растут, и это мотивирует

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз собщил, что высокие ожидания от его игры со стороны опытных партнёров по команде, в частности форварда Леброна Джеймса, придают ему дополнительную мотивацию.

«От каждого спортсмена, получившего хороший контракт, ждут, что он будет соответствовать этому контракту, и это понятно. Вам платят за успех. Но, очевидно, есть люди, которые думают, что я его не заслуживаю. Когда я слышу такие вещи, это очень мотивирует меня.

Ожидания со стороны Леброна растут так же, как и от всех остальных. И я готов к этому, потому что это тоже даёт мне дополнительную мотивацию», — приводит слова Ривза The Ringer.