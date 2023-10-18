Генменеджер «Денвера»: если всё сложится, мы должны выиграть ещё три-четыре титула

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут выразил мнение, что нынешний состав команды способен завоевать ещё три-четыре чемпионских титула Национальной баскетбольной ассоциации.

«Наши ребята устали. Такой успех будет трудно повторить. Но если всё сложится наилучшим образом, мы должны выиграть три или четыре титула», — приводит слова Бута The Ringer.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом. В финальной серии команда Майка Мэлоуна оказалась сильнее «Майами Хит».

Лидер «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Сербский центровой набирал 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру в плей-офф.