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Джеймс Уорти заявил, что Стефену Карри было бы тяжело играть в защите в 1980-е годы

Джеймс Уорти заявил, что Стефену Карри было бы тяжело играть в защите в 1980-е годы
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Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти выразил мнение, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри испытывал бы проблемы при игре в защите, если бы выступал в 1980-е годы.

«С учетом того, как Стефен может бросать, как он двигается без мяча, я думаю, он мог бы выжить в 80-е. Но ему придётся защищаться против Мэджика Джонсона на своей половине площадки. Мы выставили бы состав, при котором он должен был бы опекать меня или Мэджика, поэтому я думаю, вопрос его защиты стоял бы немного по-другому. Мы бы загнали его в ситуацию, когда ему пришлось бы кого-то опекать», — рассказал Уорти в подкасте All The Smoke.

Напомним, 35-летний Карри выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2009 года. Он провёл всю карьеру в составе «Голден Стэйт» и завоевал с командой четыре чемпионских титула.

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