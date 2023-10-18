Эксперт рассказал, в каком случае «Сакраменто» не попадёт в плей-офф НБА 2023/2024

Североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Джон Холлинджер заявил, что «Сакраменто Кингз» рискует пропустить плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по итогам регулярного чемпионата 2023/2024.

«Шансы на повторение того, как «Кингз» избежали травм в сезоне-2022/2023 годов, маловероятны. Второй состав будет более уязвимым, если игроки стартовой пятёрки будут пропускать встречи из-за травм. Запад в этом сезоне теперь менее снисходительный», — приводит слова Холлинджера Bleacher Report.

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 «Сакраменто» занял итоговое третье место в Западной конференции с 48 победами при 34 поражениях. В первом раунде плей-офф «Кингз» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден Стэйт»: