Анонимный скаут НБА: обновлённому «Милуоки» будет тяжело против «Бостона» и «Кливленда»

Анонимный скаут из НБА рассказал о том, что обновлённому «Милуоки Бакс» после прихода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда придётся очень тяжело в потенциальных противостояниях с рядом команд Восточной конференции.

«Недостаток атлетизма «Милуоки» станет их проблемой в плей-офф, ведь «Бостон» в этом компоненте очень хорош из-за наличия Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. В «Филадельфии» дерьмовая обстановка, но кто знает.

Также «Бакс» будет очень сложно против «Кливленда», почти так же, как и против «Бостона». Я также вижу, как «Милуоки» будет сложно против таких команд, как «Детройт». «Пэйсерс» станут настоящей занозой для команды из Висконсина», — приводит слова анонимного скаута журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.