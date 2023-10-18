Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анонимный скаут НБА: обновлённому «Милуоки» будет тяжело против «Бостона» и «Кливленда»

Анонимный скаут НБА: обновлённому «Милуоки» будет тяжело против «Бостона» и «Кливленда»
Комментарии

Анонимный скаут из НБА рассказал о том, что обновлённому «Милуоки Бакс» после прихода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда придётся очень тяжело в потенциальных противостояниях с рядом команд Восточной конференции.

«Недостаток атлетизма «Милуоки» станет их проблемой в плей-офф, ведь «Бостон» в этом компоненте очень хорош из-за наличия Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. В «Филадельфии» дерьмовая обстановка, но кто знает.

Также «Бакс» будет очень сложно против «Кливленда», почти так же, как и против «Бостона». Я также вижу, как «Милуоки» будет сложно против таких команд, как «Детройт». «Пэйсерс» станут настоящей занозой для команды из Висконсина», — приводит слова анонимного скаута журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Материалы по теме
Дарвин Хэм оценил связку Лилларда и Адетокунбо после предсезонного матча с «Милуоки»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android