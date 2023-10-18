Источник: Харден, скорее всего, будет в составе «Филадельфии» на стартовую игру сезона

Репортёр Yahoo Sports Джейк Фишер сообщил о том, что обмен разыгрывающего Джеймса Хардена, скорее всего, не состоится в ближайшее время.

«Сегодня вечером один источник сообщил, что, поскольку «Клипперс» не намерены включать в сделку Теренса Мэнна или дополнительные драфт-пики, очень вероятно, что Харден будет в составе «Сиксерс» на стартовую игру сезона с «Бакс»», — написал Фишер в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что, по информации источника, «Клипперс» продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение «Сиксерс» по обмену Хардена.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: