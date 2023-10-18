Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это какой-то троллинг». Редик отреагировал на непопадание Деррика Уайта в топ-100 от ESPN

«Это какой-то троллинг». Редик отреагировал на непопадание Деррика Уайта в топ-100 от ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик заявил, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт должен находиться как минимум в списке 50 лучших баскетболистов НБА на данный момент. Отметим, что ESPN не включил в свой рейтинг топ-100 Уайта.

«Вот есть 150 экспертов, утверждающих, что они настоящие специалисты, которые разбираются в баскетболе. Так почему Деррик Уайт не входит в сотню лучших? Как это возможно? Он входит в топ-50 игроков. Вы вообще какие матчи плей-офф смотрели? Это какой-то троллинг для привлечения внимания. Вот и всё», — заявил Редик во время своего подкаста.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 18,82 млн). В сезоне-2023/2024 Уайт заработает $ 17,6 млн. В феврале 2022 года «Сан-Антонио Спёрс» обменял Деррика в «Селтикс».

В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, делая три подбора и 2,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых — 45,5.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»:

Какие затраты у «Селтикс»?
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android