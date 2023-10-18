«Это какой-то троллинг». Редик отреагировал на непопадание Деррика Уайта в топ-100 от ESPN

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик заявил, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт должен находиться как минимум в списке 50 лучших баскетболистов НБА на данный момент. Отметим, что ESPN не включил в свой рейтинг топ-100 Уайта.

«Вот есть 150 экспертов, утверждающих, что они настоящие специалисты, которые разбираются в баскетболе. Так почему Деррик Уайт не входит в сотню лучших? Как это возможно? Он входит в топ-50 игроков. Вы вообще какие матчи плей-офф смотрели? Это какой-то троллинг для привлечения внимания. Вот и всё», — заявил Редик во время своего подкаста.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 18,82 млн). В сезоне-2023/2024 Уайт заработает $ 17,6 млн. В феврале 2022 года «Сан-Антонио Спёрс» обменял Деррика в «Селтикс».

В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, делая три подбора и 2,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых — 45,5.

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