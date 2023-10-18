Бывшая девушка Кевина Портера: он меня не бил

Экс-игрок женской НБА (WNBA) Кайсре Гондрезик опровергла обвинения, согласно которым её бывший парень, разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший ударил её во время их ссоры в отеле.

«Он меня не бил. Он никогда не бил меня кулаками. И определённо он не бил меня по лицу много раз. Это ложь. У меня нет никаких травм, подтверждающих это. Всё произошло очень быстро, не так, как сообщалось. И вообще этот конфликт длился не более десяти секунд», — приводит слова Гондрезик New York Post.

Ранее стало известно, что с Портера сняли одно из трёх выдвинутых против него обвинений. Помощник окружного прокурора Манхэттена Мира Керзер заявила, что у стороны обвинения недостаточно доказательств.

Худшие обмены игроков НБА в другие команды в XXI веке: