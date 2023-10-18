Таннасис Адетокунбо обратился к Василию Мицичу по поводу предстоящего дебюта в НБА

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поприветствовал новичка «Оклахома-Сити Тандер», сербского защитника Василия Мицича.

«От MVP Евролиги до новичка НБА — мне это нравится! Ты пошумишь в этом году, братец!» — написал Таннасис.

Фото: https://twitter.com/Thanasis_ante43

Мицич считается одним из самых успешных баскетболистов Европы, выступающих в данный момент. В составе «Анадолу Эфес» он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырёх». В сезоне Евролиги-2022/2023 Мицич набирал в среднем 16,0 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи за встречу.

Болельщики «Милуоки Бакс» встретили Дэмьена Лилларда:

Ранее Мицич высказался о предстоящем дебюте в НБА.