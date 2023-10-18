Шакил О'Нил предположил, кто станет самым прогрессирующим игроком нового сезона НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал мнение, что австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс станет самым прогрессирующим игроком предстоящего сезона НБА. Шакил сказал это во время интервью для пресс-службы NBA 2K.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

В недавнем в матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся в рамках предсезонной подготовки НБА, Бен отметился несколькими эффектными действиями, за короткий отрезок отдав эффектную передачу, совершив перехват и поставив сверху.

Бен Симмонс подарил фанату свою майку: