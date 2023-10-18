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Хиланд высказался о Леонарде, играющем против него в защите на тренировках «Клипперс»

Хиланд высказался о Леонарде, играющем против него в защите на тренировках «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Бонс Хиланд высказался о тренировках вместе со звёздным одноклубником Каваем Леонардом.

«Кавай действительно требователен ко мне. Каждый раз, когда он выходит играть против меня в защите, я знаю, что мне будет очень непросто. Я чувствую, что это здорово, потому что мы оба подталкиваем друг друга вперёд», — сказал Хиланд в интервью обозревателю Томеру Азарли.

В нынешней предсезонной подготовке Хиланд принял участие в двух матчах, набирая в среднем 12,5 очка и отдавая три результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, штрафных — 100. Действующий контракт 23-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция команды на $ 4,15 млн). В сезоне-2023/2024 Бонс заработает $ 2,3 млн.

Слова Леонарда:
Кавай Леонард назвал одноклубника, против которого защищается на тренировках «Клипперс»
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