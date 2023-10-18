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Легенда «Лейкерс» раскритиковал Леброна, начавшего есть на скамейке запасных по ходу матча

Легенда «Лейкерс» раскритиковал Леброна, начавшего есть на скамейке запасных по ходу матча
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Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер подверг критике лидера «озёрников» Леброна Джеймса. Куперу не понравилось, что Леброн ел на скамейке во время предсезонного матча. Форвард переоделся во время большого перерыва, после чего начал приём пищи. Во второй половине встречи Джеймс на площадке уже не появлялся.

«Мне это не понравилось. Да, он Леброн Джеймс, но и он должен проявлять уважение к игре. Я не против того, чтобы парень поел, но это можно сделать в раздевалке. Когда ты выходишь, ты выходишь и становишься частью команды, а не просто сидишь на краю скамейки и ешь», — сказал Купер на канале NBA History & Storytellers on CLNS в YouTube.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков:

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