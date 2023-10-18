Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс прояснил позицию насчёт выступления на ОИ в Париже

Бен Симмонс прояснил позицию насчёт выступления на ОИ в Париже
Комментарии

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс заявил о желании сыграть на Олимпийских играх в Париже.

«Сейчас я думаю об Олимпиаде. Мои мысли сосредоточены на ней. Нужно провести сезон здоровым и выступить на Олимпийских играх. Вот на чём я сосредоточен. Я собираюсь завоевать медаль. А вообще просто здорово иметь такой опыт и иметь возможность представлять свою страну. Наверное, нет ничего лучше этого», — приводит слова Симмонса Esquire.com.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков:

Интересное мнение Шака:
Шакил О'Нил предположил, кто станет самым прогрессирующим игроком нового сезона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android