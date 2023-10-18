Бен Симмонс прояснил позицию насчёт выступления на ОИ в Париже

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс заявил о желании сыграть на Олимпийских играх в Париже.

«Сейчас я думаю об Олимпиаде. Мои мысли сосредоточены на ней. Нужно провести сезон здоровым и выступить на Олимпийских играх. Вот на чём я сосредоточен. Я собираюсь завоевать медаль. А вообще просто здорово иметь такой опыт и иметь возможность представлять свою страну. Наверное, нет ничего лучше этого», — приводит слова Симмонса Esquire.com.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков: