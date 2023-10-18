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Джейсон Тейтум рассказал, что главный тренер «Бостона» Маззулла изменил в команде

Джейсон Тейтум рассказал, что главный тренер «Бостона» Маззулла изменил в команде
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о главном тренере команды Джо Маззулле.

«Честно говоря, во многих отношениях он помог изменить культуру команды. Я чувствую, что он оставил свой след в плане того, чтобы всё было так, как он хочет. И мы все приняли это. Джо проделал огромную работу, взяв на себя ответственность и делая всё так, как считает нужным. Это его конёк. И было действительно здорово за этим наблюдать», — приводит слова Тейтума MassLive.

Напомним, в прошлом сезоне НБА Маззулла пришёл на смену Име Удоке, который был отстранён клубом после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц команды.

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