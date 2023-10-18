Владимир Гомельский рассказал, за счёт чего УНИКС разгромил «Минск» на выезде

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о победе казанского УНИКСа в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча завершилась со счётом 97:49. Гомельский обратил внимание, что борьба было упорной в течение первой четверти, после чего главный тренер казанцев Велимир Перасович подобрал нужные слова, и игра изменилась.

«Интересной в матче «Минск» – УНИКС была только первая четверть, в которой минчане показали всё, что могли, умели и даже эту четверть выиграли. Дальше тренер УНИКСа Перасович нашёл нужные слова для команды, и произошло переключение скорости как в атаке, так и в защите. Разница в счёте росла и в конечном счёте достигла почти 50 очков.

Признак класса казанцев и потеря концентрации вместе с мотивацией у минчан. Так вторая половина матча превратилась в пустую формальность», — написал Гомельский у себя в социальных сетях.