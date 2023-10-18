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Стив Керр назвал главную причину, почему он продолжает тренировать «Голден Стэйт»

Стив Керр назвал главную причину, почему он продолжает тренировать «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что единственная причина, по которой он до сих пор является наставником команды, заключается в Стефене Карри.

«Я благодарю своих звёзд каждый день. Буквально каждый день. Возможность тренировать Стефа — единственная причина, по которой я всё ещё здесь. Ведь он не просто талантливый игрок. Он тот, кто задаёт тон всей группе. Это намного облегчает мою работу. Без Стефа у нас не было бы той стабильности, которая царит в коллективе уже более десяти лет.

Мне повезло тренировать его, повезло наблюдать за ним каждый день. Он был великолепен во время тренировочного лагеря. Ему 35, и из всех в команде он в лучшей форме. Этот парень невероятен. Мы уже неделю в тренировочном лагере, и этот 35-летний парень просто уничтожает всех подряд. Он потрясающий», — сказал Керр в эфире SiriusXM NBA Radio.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

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