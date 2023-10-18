Стив Керр назвал главную причину, почему он продолжает тренировать «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что единственная причина, по которой он до сих пор является наставником команды, заключается в Стефене Карри.

«Я благодарю своих звёзд каждый день. Буквально каждый день. Возможность тренировать Стефа — единственная причина, по которой я всё ещё здесь. Ведь он не просто талантливый игрок. Он тот, кто задаёт тон всей группе. Это намного облегчает мою работу. Без Стефа у нас не было бы той стабильности, которая царит в коллективе уже более десяти лет.

Мне повезло тренировать его, повезло наблюдать за ним каждый день. Он был великолепен во время тренировочного лагеря. Ему 35, и из всех в команде он в лучшей форме. Этот парень невероятен. Мы уже неделю в тренировочном лагере, и этот 35-летний парень просто уничтожает всех подряд. Он потрясающий», — сказал Керр в эфире SiriusXM NBA Radio.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: