Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо назвал звезду НБА, являющуюся его «уменьшенной версией»

Яннис Адетокунбо назвал звезду НБА, являющуюся его «уменьшенной версией»
Комментарии

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что товарищ по команде, разыгрывающий Дэмьен Лиллард является его уменьшенной версией.

«Я чувствую, что он как бы уменьшенная версия меня самого. Он тихий. Занимается своими делами. Заботится о семье. Очень усердно тренируется. Помогает товарищам по команде», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.
В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда:

Ранее Дэмьен ответил на критику тех, кто считает, что он не сможет играть на высоком уровне в 38 лет.

Материалы по теме
Лиллард: в 38 лет я буду двигаться так же хорошо, и точность никуда не денется, обещаю вам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android