Яннис Адетокунбо назвал звезду НБА, являющуюся его «уменьшенной версией»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что товарищ по команде, разыгрывающий Дэмьен Лиллард является его уменьшенной версией.

«Я чувствую, что он как бы уменьшенная версия меня самого. Он тихий. Занимается своими делами. Заботится о семье. Очень усердно тренируется. Помогает товарищам по команде», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда:

Ранее Дэмьен ответил на критику тех, кто считает, что он не сможет играть на высоком уровне в 38 лет.