Шакил О'Нил предположил, какая команда станет чемпионом НБА в новом сезоне

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал предположение, что чемпионом в новом сезоне НБА станет «Даллас Маверикс». О'Нил сказал это во время интервью для пресс-службы NBA 2K.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф, заняв 11-е место по итогам регулярного чемпионата. Игроки «Маверикс» одержали 38 побед и потерпели 44 поражения.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче:

Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг признался, что готов проходить через различные трудности, чтобы привести команду к высоким целям в новом сезоне.