Экс-девушка Ирвинга показала изобличающее сообщение из-за удара по палестинской больнице

Американская хип-хоп исполнительница Кейлани, являющаяся бывшей девушкой игрока «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, у себя в социальных сетях разместила сообщение соотечественницы, модели Эрики Харт. Сообщение посвящено удару по госпиталю в секторе Газа, из-за которого погибли сотни человек.

«Это геноцид, и он происходит с 1948 года, когда палестинцы были насильственно изгнаны со своей земли Израилем при поддержке Великобритании. И он продолжается в течение последних 75 лет на деньги налогоплательщиков США. Это геноцид/этническая чистка/нарушение международного права. Пожалуйста, перестаньте верить тому, что сообщают американские и израильские СМИ. И правительства их тоже лгут», — говорится в сообщении Харт, репост которого сделала Кейлани.