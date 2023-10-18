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Гилберт Аренас объяснил, почему Клэя Томпсона он ценит больше, чем Дрэймонда Грина

Гилберт Аренас объяснил, почему Клэя Томпсона он ценит больше, чем Дрэймонда Грина
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас признался, что считает атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона более ценным игроком, чем тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, также выступающего за «Уорриорз».

«Выберу Клэя. Трудно найти ещё одного Клэя. А вот кого-нибудь вроде Дрэймонда я бы найти смог», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи при общей реализации бросков с игры 38,8%, трёхочковых — 36,8%.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

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