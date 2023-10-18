Ривз: хочу иметь возможность рассказать детям, что выиграл чемпионат вместе с Леброном

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз заявил, что хочет в будущем похвастаться своим детям, что выиграл титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации вместе с Леброном Джеймсом.

«Через 20 лет, если мне повезёт иметь детей, я хочу иметь возможность сказать, что выиграл чемпионат с Леброном Джеймсом. Это всё, что меня сейчас действительно волнует», — приводит слова Ривза The Ringer.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Остин Ривз принял участие в 81 матче, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи. Напомним, «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс».