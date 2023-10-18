Источник: отец Джа Моранта виноват в его скандальном поведении

Причиной скандального поведения разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в последнее время был его отец Ти Морант.

«Ти был главной движущей силой во всём этом. Он не смог попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию, но Джа стал его шансом жить так, как будто это он суперзвезда НБА. Было видно, что это проблема, с самого начала», — приводит слова неназванного источника из «Мемфис Гриззлиз» ESPN US.

Напомним, Морант пропустит первые 25 матчей предстоящего сезона НБА из-за дисквалификации. Причиной тому послужил скандальный инцидент, когда Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Джа уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.