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Войнаровски: между «Филадельфией» и «Клипперс» нет никаких подвижек по обмену Хардена

Войнаровски: между «Филадельфией» и «Клипперс» нет никаких подвижек по обмену Хардена
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфией Сиксерс» нет никаких подвижек в переговорах по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена.

«В последние дни «Сиксерс» и «Клипперс» вели переговоры по поводу обмена Джеймса Хардена, но между командами сохраняется значительный разрыв, сообщают источники ESPN. В течение нескольких месяцев в сделке не было никаких подвижек», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания также сообщает, что Харден не присутствовал на тренировках «Филадельфии Сиксерс» с воскресенья.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

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