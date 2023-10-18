Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо будет судиться с компанией по производству кроватей из-за рекламы

Яннис Адетокунбо будет судиться с компанией по производству кроватей из-за рекламы
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подаст иск против компании Maree, занимающейся производством кроватей премиум-класса, из-за использование его фотографии в рекламной кампании без разрешения, сообщает Sportico.

По информации источника, баскетболист намерен подать иск с целью возмещения $ 95 тыс. за использование его фотографии в одном из постов в социальной сети. Адетокунбо не давал разрешения на использование своего фото для привлечения новых клиентов и увеличения популярности бренда Maree. Также греческий игрок хочет добиться полного запрета на использование его имени и фотографий.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Яннис Адетокунбо в составе «Милуоки» в первом раунде плей-офф уступил будущему финалисту, «Майами Хит», со счётом 1-4.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо назвал звезду НБА, являющуюся его «уменьшенной версией»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android