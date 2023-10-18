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Бывший тренер клубов НБА: Таунса, Гобера и Эдвардса нельзя назвать «Большой тройкой»

Бывший тренер клубов НБА: Таунса, Гобера и Эдвардса нельзя назвать «Большой тройкой»
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Бывший главный тренер клубов Национальной баскетбольной ассоциации Эвери Джонсон высказался о трио «Миннесоты Тимбервулвз» в лице Карла-Энтони Таунса, Руди Гобера и Энтони Эдвардса.

«Я не в восторге от их игры, и, кстати, я бы не назвал их «Большой тройкой». Это будет оскорблением для таких парней, как Крис Бош, Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс, когда они были настоящей «Большой тройкой», или Тима Данкана, Ману Джинобили и Тони Паркера в «Сан-Антонио». У них слишком много слабостей, особенно в обороне. Я действительно не думаю, что они смогут сделать следующий шаг в своей игре», — приводит слова Джонсона CBS Sports.

В минувшем сезоне НБА «Миннесота» смогла выйти в плей-офф через плей-ин, но уступила в первом раунде будущему чемпиону — «Денвер Наггетс».

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