Яннис Адетокунбо — об игре центровым: иногда нужно делать то, что поможет команде

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался об игре на позиции центрового в предсезонном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (101:124). Яннис оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

«Это предсезонка, ты делаешь всё, что можешь. Я могу играть на позиции третьего номера, четвёртого, пятого, могу держать мяч. Сейчас предсезонка, можно совершать ошибки, пробовать что-то новое, смотреть, что работает, а что нет. Я считаю, что могу играть пятого номера, хотя это не моя родная позиция. Иногда сложно всё время играть под кольцом вместо того, чтобы создавать моменты. Но иногда нужно делать то, что поможет команде. Я уже играл на позиции центрового и в больших матчах, и в товарищеских.

В будущем я буду больше играть центрового. Я делал это, когда у нас не было Лопеса и Портиса. Когда их нет, наша работа усложняется, но мы нашли решения тогда и найдём их сейчас.

Не знаю, как я выгляжу со стороны, но я словно заржавел. Чувствую, что я тяжёлый. В прошлый раз, когда играл в серии плей-офф с «Майами», я был нездоров. Летом мне сделали операцию, и я не мог тренироваться всё межсезонье. Три недели назад я прошёл медицинское обследование, а всего две недели назад мне разрешили начать бегать.

Иногда я чувствую, что ожидаю от себя многого и слишком строг к себе, но мне нужно время, чтобы набрать форму. У меня будут хорошие и плохие игры, я буду совершать ошибки, но постепенно найду ритм. Я сужу об игре не по набранным очкам, а по тому, как я себя чувствую, как создаю моменты для своих товарищей по команде, как двигаюсь в защите. Я сейчас не в той форме, но в пятницу у нас будет ещё один товарищеский матч. В течение сезона у меня будет возможность становиться лучше с каждой игрой, и я стану лучше, надеясь, что помогу своей команде добиться успеха», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.