Комиссионер НБА допустил возвращение Матча всех звёзд к формату «Восток против Запада»

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался по поводу возвращения Матча всех звёзд к старому формату «Восток против Запада».

«Возможно, возвращение к чему-то более традиционному с точки зрения формирования команд. Сейчас мы пришли к такой идее капитанского драфта, но очевидно, что исторически это было противостояние Востока против Запада, так что это то, что мы рассматриваем», — сказал Сильвер в эфире программы First Take.

Напомним, предстоящий сезон НБА станет 78-м в истории и начнётся 17 октября 2023 года, первой игрой станет встреча «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Каждой команде предстоит провести по 82 игры в сезоне.

Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс».