Чонси Биллапс рассказал о своих словах новичку Хендерсону в преддверии сезона НБА

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс заявил, что намерен полноценно использовать новичка команды, разыгрывающего Скута Хендерсона в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сказал ему, что я буду тем, кто будет полноценно использовать все таланты 20-летнего третьего номера драфта. Я обещал ему это», — приводит слова Биллапса портал Andscape.

Отметим, что «Портленд» выбрал Хендерсона под общим третьим пиком на драфте 2023 года. «Трэйл Блэйзерс» в прошлом сезоне НБА заняли 13-е место в Западной конференции. Команда завершила сезон с результатом в 33 победы и 49 поражений.