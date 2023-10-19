Сотрудник «Клипперс» рассказал, как создал слух об отношениях Остина Ривза и Тейлор Свифт

Специалист по работе с социальными сетями «Лос-Анджелес Клипперс» Зейн Фахимулла рассказал, как запустил слух об отношениях певицы Тейлор Свифт и защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза. Летом 25-летний баскетболист заключил новый четырёхлетний контракт с «озёрниками» на сумму $ 54 млн. Позднее Ривзу неоднократно приходилось отвечать на вопросы об этом слухе.

«Поскольку я работаю в «Клипперс», я не хотел писать об этом в своём твиттере, поэтому я писал об этом вне его. Остин — трендовый мальчик, любимец этого лета в «Лейкерс», только что заключивший новый контракт. Он собирается в сборную США.

Кроме того, контраст между Остином Ривзом и Тейлор Свифт делает всё ещё смешнее. Остин — парень из маленького городка, похожий на фермера. А Тейлор Свифт — мегасуперзвезда. Думаю, именно поэтому я выбрал его», — рассказал Фахимулла FOX Sports.

Слухи об отношениях Свифт и Ривза пошли на убыль, когда стало известно об отношениях певицы и игрока команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси.