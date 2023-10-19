Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма во время предсезонного матча с «Хьюстоном» прокинул мяч между ног соперника

Вембаньяма во время предсезонного матча с «Хьюстоном» прокинул мяч между ног соперника
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написании новости счёт — 54:39 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
108 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Сохан, Райс, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Сиссоко, Барлоу, Бедиако, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили, Берч
Хьюстон Рокетс: Сэмюэлс, Томпсон, Ландейл, Холидей, Грин, Уитмор, Тэйт, Смит II, Хаджинс, Хинтон, Дэйс, Исон, Уильямс, Баллок, Шенгюн, Марьянович, Майер

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором момента, в результате которого первый номер драфта 2023 года издевательски прокинул мяч между ног лёгкого форварда «Хьюстона» Реджи Баллока.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора.

У «Спёрс» — хорошее будущее:
Вопрос на $ 510 млн! В каких условиях будет развиваться Виктор Вембаньяма в «Сан-Антонио»
Вопрос на $ 510 млн! В каких условиях будет развиваться Виктор Вембаньяма в «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android