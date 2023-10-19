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Вембаньяма во время предсезонного матча с «Хьюстоном» прокинул мяч между ног соперника

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написании новости счёт — 54:39 в пользу хозяев.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором момента, в результате которого первый номер драфта 2023 года издевательски прокинул мяч между ног лёгкого форварда «Хьюстона» Реджи Баллока.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора.