Фокс намекнул Полу на симуляцию во время предсезонного матча «Голден Стэйт» — «Сакраменто»

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 116:115.

За четыре минут до конца основного времени Фокс и разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол вступили в дискуссию на фоне нарушения правил ветерана калифорнийской команды. Примечательно, что до диалога Фокс спародировал падение Пола, намекая таким образом на возможную симуляцию оппонента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее разыгрывающий хозяев Стефен Карри стал автором победного трёхочкового попадания. Так, за семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.