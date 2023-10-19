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Фокс намекнул Полу на симуляцию во время предсезонного матча «Голден Стэйт» — «Сакраменто»

Фокс намекнул Полу на симуляцию во время предсезонного матча «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 116:115.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 18, Уиггинс - 16, Шарич - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 5, Томпсон - 5, Муди - 2, Джозеф, Подзиемски, Луни, Гаруба, Робинсон, Макгрудер, Грин, Грин, Киньонес, Гэй
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Murray - 24, Митчелл - 14, Хаертер - 12, Сабонис - 12, Джонс - 10, Монк - 8, Макги - 6, Барнс - 4, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд, Ноуэлл, Лайлз

За четыре минут до конца основного времени Фокс и разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол вступили в дискуссию на фоне нарушения правил ветерана калифорнийской команды. Примечательно, что до диалога Фокс спародировал падение Пола, намекая таким образом на возможную симуляцию оппонента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее разыгрывающий хозяев Стефен Карри стал автором победного трёхочкового попадания. Так, за семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.

Момент со Стефеном:
Видео
Карри стал автором победного трёхочкового броска в предсезонном матче с «Сакраменто»
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